سجن غير مشروط لـ7 محتجزين متهمين بتمويل داعش من خلال العمل فى إسبانيا

وأشارت صحيفة "تيلى ثينكو" الإسبانية إلى أن المتهمين يجب أن يمثلوا أمام القاضى خلال 15 يوما ، وسلموا جواز سفرهم ويمنع منهم مغادرة إسبانيا.

ويتم التحقيق معهم جميعًا بسبب جرائم الاندماج فى التنظيم الإرهابى وغسل الأموال والاتجار بالبشر والجرائم الضريبية.

وتؤثر العملية أيضًا على 12 شخصًا تم التحقيق معهم ولم يقدموا إلى العدالة، من ناحية أخرى ، بعد 14 عملية بحث أجريت فى مدريد وفالنسيا وتوليدو ، تمت مصادرة الوثائق وغيرها من الآثار التى تخدم التحقيق القضائى ، والتي يتم توجيهها بموجب سرية تامة.

القادة الرئيسيون لعشيرة العائلة هم السوريون الذين يحملون الجنسية الإسبانية والذين كانوا يقيمون فى إسبانيا لبعض الوقت ، على الرغم من أن هناك أيضًا من شمال إفريقيا وأفارقة جنوب الصحراء الكبرى.

وأحد المعتقلين وعضو من العشيرة التى تدير المنظمة تم اعتقاله فى سوريا فى عام 2008 وتمت إدانته لمشاركته فى هجوم والانتماء إلى منظمة "فتح" الإرهابية، كان بعد قضاء مدة عقوبته عندما عاد إلى إسبانيا للمشاركة فى أعمال العائلة.