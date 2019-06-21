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روسيا ترصد 13 خرقا لوقف العمليات العسكرية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:22 م
روسيا ترصد 13 خرقا لوقف العمليات العسكرية فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة "الروسية – التركية" فى سوريا رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 13 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية - فى نشرة لها بشأن الوضع فى سوريا - إلى أنه تم رصد حالة انتهاك لوقف إطلاق النار فى محافظة إدلب، و11 انتهاكا فى اللاذقية وحالة أخرى فى حماة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

من جانبه، أضاف مركز المصالحة الروسى، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية؛ ليبلغ بذلك عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

 


وزارة الدفاع الروسية

الحرب السورية

الجيش السورى

مركز المصالحة الروسى

جماعات مسلحة سورية

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