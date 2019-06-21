رفع 30 طن مخلفات من طريق ترعة "ساحل العديسات" فى الاقصر (صور)

طالب العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر،بضرورة تكثيف وضغط الأعمال لخدمة المواطنين في تغطية ترعة المعلا بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بطول 200 متر،في أقرب وقت مع قرب إنتهاء العمل بها خلال الأيام المقبلة، وكلف رئيس القرية بمتابعة العمل علي مدار الساعة لإنهاء العمل في المواعيد المقررة، خلال جولته لمتابعة أعمال حفر وتغطية الترعة، في إطار المتابعات الميدانية المستمرة، برفقة خالد محمد عطيتو رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى.