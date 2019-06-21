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رفع 30 طن مخلفات من طريق ترعة "ساحل العديسات" فى الاقصر (صور)

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:48 ص
رفع 30 طن مخلفات من طريق ترعة "ساحل العديسات" فى الاقصر (صور) رفع 30 طن مخلفات من طريق ترعة العديسات
الأقصر – أحمد مرعى

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طالب العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر،بضرورة تكثيف وضغط الأعمال لخدمة المواطنين في تغطية ترعة المعلا بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بطول 200 متر،في أقرب وقت مع قرب إنتهاء العمل بها خلال الأيام المقبلة، وكلف رئيس القرية بمتابعة العمل علي مدار الساعة لإنهاء العمل في المواعيد المقررة، خلال جولته لمتابعة أعمال حفر وتغطية الترعة، في إطار المتابعات الميدانية المستمرة، برفقة خالد محمد عطيتو رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى.
 
كما تابع العميد محمد عياد، حملات النظافة والتجميل للوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي وذلك في طريق المسار السريع القاهرة أسوان وري أشجار الزينة بالحدائق ومداخل ومخارج القرية، وإستعان رجال القرية بمعدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز الطود فى رفع 30 طن من الأتربة والمخلفات بجانبي طريق ترعة ساحل العديسات بناحية كوبري القنص بنجع علوان.
 
 رئيس مدينة الطود يتابع حفر وتغطية ترعة المعلا بالمهيدات ورفع 30 طن مخلفات من الطريق (1)
رئيس مدينة الطود يتابع حفر وتغطية ترعة المعلا بالمهيدات 

 

رئيس مدينة الطود يتابع حفر وتغطية ترعة المعلا بالمهيدات ورفع 30 طن مخلفات من الطريق (2)
رفع 30 طن مخلفات من الطريق 

 

 

رئيس مدينة الطود يتابع حفر وتغطية ترعة المعلا بالمهيدات ورفع 30 طن مخلفات من الطريق (3)
جانب من متابعة رئيس مدينة الطود اعمال ترعة المعلا بالمهيدات 

 

 

رئيس مدينة الطود يتابع حفر وتغطية ترعة المعلا بالمهيدات ورفع 30 طن مخلفات من الطريق (4)
أثناء رفع 30 طن مخلفات من الطريق 

 

 

رئيس مدينة الطود يتابع حفر وتغطية ترعة المعلا بالمهيدات ورفع 30 طن مخلفات من الطريق (5)
 

 


تغطية ترعة المعلا بالطود

تجميل الطريق السريع بالاقصر

مدينة الطود

تطوير مدن

رفع مخلفات

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