رئيس وزراء كندا يلتقى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكى

أوتاوا /أ ش أ/

التقى رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، الذى يقوم بزيارة إلى واشنطن، بزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لمناقشة الشراكة الاقتصادية والأمنية الكندية الأمريكية، بجانب تزايد التوتر مع إيران.

وذكر بيان صادر من رئاسة مجلس الوزراء أن ترودو والسيناتور ماكونيل أكدا التزامهما بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، التى ستخلق فرص عمل جيدة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ناقشت فيه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، ونظيرها الأمريكى مايك بومبيو، تداعيات زيارة ترودو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى جمعهما، ناقشا فيه الأزمة فى فنزويلا والدور الكوبى فيها ، بجانب العلاقات مع الصين وأهمية إطلاق سراح الكنديين المعتقلين هناك.