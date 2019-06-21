رئيس وزراء روسيا: نثمن مواقف دول إفريقية تنأى بنفسها عن معاداة موسكو

موسكوأ ش أ

قال رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف، اليوم الجمعة، إن موسكو تثمن مواقف الدول الإفريقية التى تنأى بنفسها عن معاداة روسيا على الساحة الدولية.

وأضاف مدفيديف- فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "روسيا- إفريقيا" المنعقد فى موسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "روسيا تثمن مواقف الشركاء فى إفريقيا، الذين ينأون بالنفس عن الهجمات الموجهة ضد روسيا، وهم كثر الآن، كما تعلمون"، لافتا الانتباه إلى دعم الدول الإفريقية كذلك لفكرة توسيع تمثيل الدول النامية فى مؤسسات الإدارة العالمية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.