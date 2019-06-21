رئيس هندوراس يأمر بنشر قوات من الجيش مع تصاعد الاضطرابات فى البلاد

رويترز

أمر خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس بنشر قوات الجيش اليوم الخميس مع استمرار احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة في العاصمة

حتى بعد أن توصلت الحكومة لاتفاق مع سائقي شاحنات مضربين عن العمل.