الرئيسية أخبار عالمية رئيس هندوراس يأمر بنشر قوات من الجيش مع تصاعد الاضطرابات فى البلاد الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 ص هندوراس رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أمر خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس هندوراس بنشر قوات الجيش اليوم الخميس مع استمرار احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة في العاصمة حتى بعد أن توصلت الحكومة لاتفاق مع سائقي شاحنات مضربين عن العمل. هندوراس قوات الجيش خوان أورلاندو مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الأمن فى هندوراس يفض مظاهرة بجوار المطار ضد الرئيس هيرنانديز الخميس، 13 يونيو 2019 01:54 ص صور.. مهاجرون من هندوراس وجواتيمالا يعبرون النهر لدخول أمريكا بطريقة غير شرعية الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو) بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو" فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو) إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019 الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا "اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر المزيد من Trending Plus
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