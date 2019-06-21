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رئيس مدينة الأقصر يوجه رئاسة الحى بإزالة تجمعات القمامة استجابة للشكاوى

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:06 م
رئيس مدينة الأقصر يوجه رئاسة الحى بإزالة تجمعات القمامة استجابة للشكاوى ازالة تراكمات القمامة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد أيمن الشريف ، رئيس مدينة الأقصر، أنه في إستجابة لرصد شكوى تتعلق بشأن تراكم القمامة بمدينة الأقصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم توجيه رئاسة حي جنوب، بقيادة حسن خليدى ، رئيس الحى الجديد، وتم إزالة تراكمات القمامة من أمام كشك الكهرباء بداية شارع المدينة المنورة بجوار شارع علي بن أبي طالب.

وأضاف العميد أيمن الشريف – في بيان صحفي - أنه تم رصد منشور مدعوما بالصور بصفحة مباشر من الأقصر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي وتم التعامل مع الشكوي والاستجابة السريعة لحلها في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن  رئيس حي جنوب قال أنه تم إزالة الشكوي، وجارى اختيار مكان أخر ومناسب للحاوية.

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