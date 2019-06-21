رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: واشنطن تنظر فى رد مدروس ضد إيران

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قال رئيس الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الإدارة الأمريكية تنظر فى ردود مدروسة ضد إيران على خلفية إسقاط الطائرة من دون طيار فوق مضيق هرمز.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن تصريحات ماكونيل جاءت بعد اجتماع أركان الإدارة الأمريكية مع كبار قادة الكونجرس فى البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران، ودعت على إثره رئيسة مجلس النواب للعمل على عدم التصعيد والتنسيق مع الحلفاء.

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفين مكارثي، ومايكل مكولوماك، ثورنبرى وديفين نانز الأعضاء بالمجلس فى بيان: "هجمات إيران فوق مياه دولية.. يعد استفزازا بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين فى مياه دولية".

وفى وقت سابق، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسي، الولايات المتحدة إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة فى البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.