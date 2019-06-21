رئيسة جورجيا تقطع زيارتها لبيلاروسيا عقب اندلاع احتجاجات على وفد برلمانى روسى

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قطعت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلى، زيارة خارجية لبيلاروسيا عقب إصابة العشرات فى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة، احتجاجا على مشاركة وفد روسى فى الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية.

وقالت زورابيشفيلى - فى تصريحات متلفزة من "مينسك" عاصمة بيلاروسيا حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة - إنها ستعود إلى تبليسى لحل الأزمة.

وتلقى نحو 70 شخصا العلاج فى المستشفيات من الإصابات التى لحقت بهم جراء الاشتباكات التى وقعت مساء أمس بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مبنى البرلمان الجورجى.