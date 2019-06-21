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رؤساء أركان بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعى يبحثون الوضع فى آسيا الوسطى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:44 م
رؤساء أركان بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعى يبحثون الوضع فى آسيا الوسطى فاليرى جيراسيموف
موسكو (أ.ش.أ)

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أعلن فاليرى جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن رؤساء الأركان العامة لبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعى بحثوا اليوم، الجمعة، الوضع فى آسيا الوسطى .

وقال جيراسيموف للصحفيين: "لقد تبادل الوفود أثناء الاجتماع وجهات النظر حول تطور الوضع العسكرى والسياسى وطبيعة التحديات والتهديدات، التى تواجه الأمن العسكرى فى منطقة آسيا الوسطى التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، وناقشوا أيضا تحسين عمل قوات الردع الجماعى السريع التابعة للمنظمة".

وأضاف: "الاجتماع ناقش كذلك مشاركة جنود الدول أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار فى الحرب الوطنية العظمى المقررة فى عام 2020".

يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى تأسست على أساس معاهدة الأمن الجماعى الموقعة فى مايو عام 1992 من قبل البلدان الأعضاء فى رابطة الدول المستقلة. وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعى حاليا، بعد تعليق عضوية أوزبكستان فيها، كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان .


فاليرى جيراسيموف

روسيا

دول الاركان

الامن الجماعى

اسيا الوسطى

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