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دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين بالمخلفات الصلبة فى المنظومة الجديدة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:59 م
دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين بالمخلفات الصلبة فى المنظومة الجديدة دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين بالمخلفات الصلبة
كتبت آية دعبس

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نظم البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMPدورة تدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظات لتطوير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة"، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة للتوعية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية وتستهدف الدورة ممثلى وحدات المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج "كفر الشيخ، الغربية، قنا، اسيوط" 

تهدف الدورة إلى توفير الأدوات اللازمة لخلق جيل من المتدربين المتميزين ذو كفاءة عالية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة لقيادة العملية التدريبية، وتمكين المتدربين من المعرفة والمهارات اللازمة لرفع كفاءة العمل وتحسين الأداء التنظيمى.

وتضمنت الدورة مجموعة من التجارب التطبيقية الفعلية لتنفيذ خطة مستقبلية فعالة لخلق جيل جديد من المدربين.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة يتم تنفيذه فى 4 محافظات "قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ" بالتعاون مع شركاء التنمية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى هذه المحافظات.

 


المخلفات الصلبة

المخلفات البلدية

البرنامج الوطنى لادارة المخلفات

ادارة المخلفات

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