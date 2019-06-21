خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

كتب محمد تهامى زكى

حذرت هيئات حماية القانون فى إيرلندا، المواطنين الراغبين فى السفر لقضاء إجازتهم، من خطورة نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال وجودهم بعيدا عن بيوتهم.

ووفقا لـRT، نقلا عن مصدر فى الشرطة، تحذيره للمواطنين أثناء سفرهم، من وضع صورهم خلال الإجازة، لأن ذلك سيؤدى إلى معرفة اللصوص بأن بيوتهم خالية ويجعلها بالتالى هدفا للسرقة.

وبحسب الشرطة فى إيرلندا، فإن معظم السرقات تتم فى أشهر الصيف، أى خلال موسم العطلات والإجازات، وتنصح الشرطة، بتركيب أجهزة إنذار فى بيوتهم، لأن معظم اللصوص يدخلون إلى المساكن من خلال نافذة أو باب مفتوح.