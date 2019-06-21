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خطأ إملائى فى "تغريدة ترامب" عن إيران يثير فيضا من السخرية ضده

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:11 م
خطأ إملائى فى "تغريدة ترامب" عن إيران يثير فيضا من السخرية ضده دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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تعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لفيض من الانتقادات بسبب خطأ إملائى فى تغريدة بشأن إيران صباح اليوم الجمعة.

 

وفى سلسلة تغريدات صباح اليوم شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على اسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

 

وقال "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".

 

وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب، وحدث الخطأ الإملائى فى العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب. فبدلا من أن يقول (لوكد آند لودد) بمعنى "جاهزون للرد" قال فى التغريدة (كوكد آند لودد) بمعنى أن "الطعام جاهز" مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.

 


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