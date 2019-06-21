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خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهون من مراجعة الأمن النووى فى بلجيكا

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:24 م
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهون من مراجعة الأمن النووى فى بلجيكا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أرشيفية
أ ش أ

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أنهى فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، مهمة استشارية للأمن النووى فى بلجيكا، وقد تم تنفيذ المهمة بناءً على طلب من الحكومة البلجيكية.

وذكر بيان لوكالة الطاقة الذرية، اليوم - من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - أن المهمة استمرت أسبوعين حيث تم تقييم الإطار القانونى والتنظيمى العام للأمان النووى، وأشار البيان الى أنه تم مراجعة وضع المواد المشعة فى اطار الاتفاقية الدولية للحماية من المواد النووية كما زار فريق الخبراء محطة تيهانجى للطاقة النووية ومركزًا للأبحاث النووية.

ولفت البيان إلى أن فريق الخبراء أقر بوجود تحسينات كبيرة منذ عام 2014 مع ملاحظة أن نظام الأمن النووى فى بلجيكا قوى كما قدم الفريق توصيات ومقترحات لدعم بلجيكا فى تعزيز الأمن النووى مقترحا العديد من الممارسات الجيدة.

 


وكالة الطاقة الذرية

الامن النووى فى بلجيكا

الحكومة البلجيكية

مراكز الابحاث النووية

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