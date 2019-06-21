سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 09:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:54 ص
حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عززت، اليوم الجمعة الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


حملات مرورية بالطرق

مخالفات بمحاور القاهرة و الجيزة

انتشار حملات بالمحاور

اوناش مرورية بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:46 ص

المرور يضبط 3760 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:55 م

المرور تضبط 5089 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:18 م

مدير إدارة المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الخميس، 20 يونيو 2019 09:17 ص

المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الخميس، 20 يونيو 2019 08:26 ص

تعرف على عقوبة عدم الالتزام بمسافات الأمان بين السيارات على الطرق بقانون المرور

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

فرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

فرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

العربية للتصنيع تبحث مع وفد مجرى التوسع فى إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة

العربية للتصنيع تبحث مع وفد مجرى التوسع فى إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة

منتخب مصر يقص شريط "كان 2019 " أمام زيمبابوى الليلة

منتخب مصر يقص شريط "كان 2019 " أمام زيمبابوى الليلة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة