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حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية 4 أيام احتياطيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:52 م
حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية 4 أيام احتياطيا حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
 
 
وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
 
 
ونجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهم الرئيسي، وتم ضبط بحوزته  مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – 45 ختم يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير). 
 
التحقيق مع متهم، تشكيل تزوير الأختام، عصابة تزوير الأختام، تزوير الأختام والمحررات الرسمية

 


التحقيق مع متهم

تشكيل تزوير الأختام

عصابة تزوير الأختام

تزوير الأختام والمحررات الرسمية

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