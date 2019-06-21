حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بمنطقة النهضة فى السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "إسلام.م"، سائق، و "أمير.ع"، واعترفا المتهمين أمام النيابة بحيازتهم للمضبوطات، بغرض التعاطى.

وكانت بداية الواقعة، بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام متهمين بترويج المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبحوزتهما "10 قطع حشيش، 5 أكياس استروكس"، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.