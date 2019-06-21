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حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة والبلطجة فى مدينة بدر

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:46 م
حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة والبلطجة فى مدينة بدر حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة شقة سكنية فى مدينة بدر.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مدينه بدر، تفيد قيام "أ.ج" عاطل، بحيازة سلاح نارى لاستخدامه فى أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدة طلقات لاستخدامها فى أعمال البلطجة والترهيب.

كما تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل لسرقته الهواتف من داخل الشقق بمدينة بدر، بعدما وردت معلومات للمباحث بحيازة عاطل لعدة هواتف محموله مسروقة، وتم ضبطه واعترف بسرقة الهواتف من بعض الشقق السكنية بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

 


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