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حالة الطقس اليوم الجمعة 21/6/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 21/6/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.
ويسود طقس صيفي معتدل الى اعتيادي.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار شرق المملكة.
وفي خليج العقبة:  - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ويسود جو حار في مختلف المناطق خاصة السهلية منها في وقت الظهيرة تحديداً. مع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش ولطيف في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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