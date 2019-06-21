سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 02:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جيران "تريزجيه" يتمنون فوز مصر بالثلاثة على زيمبابوى وتسجيله أهدافا

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:16 م
جيران "تريزجيه" يتمنون فوز مصر بالثلاثة على زيمبابوى وتسجيله أهدافا شقيق تريزيجة ومحرر اليوم السابع
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتردد الدعوات والأمنيات على ألسنة أهالى منطقة مزلقان الإسكان والتعمير بغرب مدينة كفر الشيخ، مسقط رأس لاعب منتخب مصر لكرة القدم، محمود حسن "الشهير بـ"تريزيجيه"، عن حلم الحصول على كأس الأمم الافريقية، وإعادة البطولات لمصر مرة أخرى، ليعود جيل الأبطال الذى شهدته مصر على يد الكابتن حسن شحاته ووائل جمعه وأحمد حسن ومحمد زيدان وأبو تريكه وغيرهم.

 

 قال محسن محمود محمد، مدرس، من جيران تريزيجيه، إن شاء الله "المنتخب المصري" سيفوز على "زيمبابوي" بثلاثة أهداف وسيسجل تريزيجيه هدفا، ومحمد صلاح هدفين، لتكون بداية قوية لمنتخبنا فى هذه البطولة، ولنظهر بالمظهر المشرف.

 

وأكدت سعاد محمد سعد، طالبة بكلية الآداب، من قاطنات حى مزلقان الإنشاء والتعمير، لـ"اليوم السابع"، أنها تتمنى فوز مصر بأربعة أهداف ويكون لابن منطقتها محمود تريزجيه نصيب فى تسجيل الأهداف، خاصة أن محمود فى أفضل حالاته مع فريقه التركى.

 

وقال أحمد شقيق تريزجيه، إنه يتمنى فوز مصر بالبطولة، ويرفع شقيقه الكأس مع زملائه، وتحقق البطولة نجاحاً كبيراً على أرض مصر لأن لديه الثقة فى حُسن تنظيم مصر لها.

 

يذكر أن عائلة تريزيجيه تقطن بعمارة سكنية مقابلة للجمعية الشرعية ويجوارها مركز شباب كفر الشيخ وتتكون عائلة تريزجيه منأشقاء وبنتين" أحمد، ومحمد، ومحمود الشهير بتريزجيه، والبنتين متزوجتين أحداهما الدكتورة إيمان"، وكان والدهم لاعب ومدرب مصارعة، وزرع فيهم حب الرياضة، وساعدهم على تنمية مواهبهم، وقبل وفاة والدهم كان يتوقع أن يكون ابنه سبباً فى وصول مصر لكأس العالم، وهذا ما حدث لأنه تسبب فى ضربة جزاء، والتى سجلها الفرعون المصرى محمد صلاح، ووالدتهم فادية إبراهيم ريان، كانت تعمل مديرة مدرسة الحمراء، وهى الآن على المعاش منذ 9 سنوات، فأكملت رسالتها معهم بعد وفاة والده رحمه الله،ولعب «تريزيجيه» فى مدرسة الكرة بالنادى الأهلى وعمره 9 سنوات، ولعب بالفريق الثانى للنادى ثم الفريق الأول، إلى أن احترف فى أندرلخت البلجيكي، وقاسم باشا التركي.


كفر الشيخ

محمود تريزجيه

لاعبين الفريق القومي

منتخب مصر

زيمبابوي

قاسم باشا التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة