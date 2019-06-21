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جولة سياحية لأبناء "ناصر للقيادة الافريقية" بالقلعة والمتحف المصرى

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:26 م
جولة سياحية لأبناء "ناصر للقيادة الافريقية" بالقلعة والمتحف المصرى جولة سياحية لابناء "ناصر للقيادة الافريقية"
كتبت أسماء نصار

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قام الشباب الافريقي المشارك فى "منحة ناصر للقيادة الافريقية " بجولة سياحية داخل قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة ، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث عشر من منحة" ناصر للقيادة الافريقية "، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة  (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي  ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي .
 
كما تعرف الشباب الافريقي على مسجد محمد على داخل القلعة وأقسامه من قسم شرقى هو بيت الصلاة والمحراب، والقسم الغربى الصحن المكشوف، بالإضافة إلي القلاع الحربية التى شيدت فى العصور الوسطى، وشاهدوا الآثار التى ترجع إلى عصور إسلامية مختلفة والأسوار والأبراج والأبواب التى تتميز بها قلعة صلاح الدين الأيوبى.
 
وتضمنت فعاليات جولة سياحية بالمتحف المصري للشباب الافريقي،  وسط عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية الفرعونية النادرة الثمينة، كما تعرف الشباب علي تاريخ التماثيل والقطع الأثرية المتواجدة فيه وعن توقيت وكيفية الحصول عليها واقتنائها.
 
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (2)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (3)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (4)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (5)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (6)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (7)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (8)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (9)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (1)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية (10)
جولة سياحية لابناء ناصر للقيادة الافريقية 

 


الشباب الافريقى

منحة ناصر

الشباب والرياضة

افريقيا

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