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تقرير برلمانى: كندا بحاجة إلى 70 مليار دولار لبناء 15 سفينة حربية

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:00 م
تقرير برلمانى: كندا بحاجة إلى 70 مليار دولار لبناء 15 سفينة حربية بناء سفينة _ صورة أرشيفية
أوتاوا /أ ش أ/

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كشف مكتب الميزانية البرلمانية بكندا، اليوم الجمعة، عن أن بناء 15 سفينة حربية جديدة فى البلاد ستكلف الحكومة نحو 70 مليار دولار على مدار الربع قرن المقبل.

وأوضح المكتب المختص بمراقبة الميزانية الحكومية أن هذا المبلغ هو أعلى بكثير من تقديرات الحكومة الكندية فى عام 2017 والتى حددت سعر المشروع بما يتراوح بين 56 مليار دولار و 60 مليار دولار.. وكان تقدير عام 2017 نفسه عبارة عن مراجعة لسعر المشروع الأصلى البالغ 26 مليار دولار.

وفى عام 2017 أيضا، قدر مكتب الميزانية البرلمانية التكلفة الإجمالية للسفن بنحو 61.8 مليار دولار، لكن تقريره نشر تحديثات اليوم الجمعة، لتعكس التصميم المحدد للسفن - فرقاطات تُعرف باسم "النوع 26" - والتى لم تكن معروف فى ذلك الوقت.

وتقدر الحكومة الكندية الآن دفع 69.8 مليار دولار على مدار 26 عاما، وفقًا لتقديرات المكتب البرلمانى، وفى بيان صدر بعد وقت قصير من تقرير المكتب، قالت وزارة الدفاع الكندية إن "الغالبية العظمى" من الفرق بين التقديرات جاءت من اختيار المكتب البرلمانى إدراج الضرائب فى توقعاتها، مضيفة أنه "إذا قمت بإزالة الضرائب من حساب مكتب الميزانية البرلمانية، فستكون تقديراتنا فى حدود 10 فى المائة من بعضها البعض". هذه الفجوة لا تزال تصل إلى مليارات الدولارات.

وذكرت الوزارة أنها أعادت حساب تكاليفها الخاصة منذ الإعلان عن تصميم السفن فى وقت سابق من هذا العام لكنها لم تفصح عن رقم محدث، وتنقسم تكلفة المشروع إلى 5.3 مليار دولار فى تكاليف ما قبل الإنتاج، و53.2 مليار دولار لبناء السفن و11.4 مليار دولار فى تكاليف أخرى على نطاق المشروع، حسب تقديرات التقرير.

 


تقرير برلمانى

كندا

أخبار كندا

70 مليار دولار

بناء 15 سفينة حربية

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