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"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:58 ص
"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها أردوغان
كتبت: دينا الحسينى

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من المواقف التي أثارت دهشة المجتمع المصري والعربي وتجسد حالة التسطيح والقهر الذي عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتذكرها عندما، قامت أستاذه بجامعة الإسكندرية منذ عامين بتدوين بوست علي التواصل الاجتماعي تنتقد فيه سياسة أردوغان تجاه ضباطه وجنوده، ردا على معاقبته لهم على محاولة الانقلاب الفاشلة، وقيامه ورجال حزب العدالة والتنمية بتعرية الجنود الأتراك المنضمين لمحاولة الإطاحة به.

سميرة عاشور، رئيس  قسم اللغات الشرقية بجامعة الإسكندرية، استفزها مشهد الجنود الأتراك العاريا، فتداولت عبر صفحتها على فيسبوك، صورة سخرت من الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان جسدته على هيئة دجاجة بدون ريش وبرأس أردوغان وعلقت الجامعية على الصورة: «اللي عري جيشه ربنا ينتقم منه».

 

لتتفاجأ الأستاذة الجامعية بخطاب شديد اللهجة موجه من القنصل التركي بالإسكندرية إلى رئيس جامعة الإسكندرية يستنكر فيه تصرف الجامعية، ويبلغ إدارة الجامعة أن هذا البوست أغضب الرئيس أردوغان، وطالب القنصل بتوضيح تصرف الجامعية وإحالتها إلى التحقيق.

وفي تصريحات خاصة، قالت سميرة عاشور رئيس قسم اللغات الشرقية، إنها ردت وقتها علي هذا الخطاب التي وصفته بالهزلي بأنه ليس من حق الرئيس التركي التجسس على صفحتها الشخصة وليس من حقه الاعتراض فهذه حرية رأي.

وأوضحت سميرة عاشور، بأن أردوغان ترك ما يعانيه شعبه من أزمات اقتصادية طاحنة وترك انتقادات معارضيه، التي طالبته مرارا وتكرارا بترك الحكم، وانشغل بالتجسس على فيسبوك المصريين، وهذا يعني أنه لا يهمه شيء إلا المصريين ومتابعتهم والتدخل في شئونهم وإقحام نفسه في قضايا لا تخصه.

واختتمت رئيس قسم اللغات الشرقية قائلة: «أردوغان يظهر عدائه لمصر في كل المناسبات ويستهدف أمنها ورئيسها، ودائما ما يتحدث بصيغة إخوانية فيتعمد التلفظ بكلمات مثل «انقلاب 30 يونيه، انقلاب عسكري، ومرسي رئيس شرعي منتخب».

 

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69258-البوووووست
 
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اردوغان

تركيا

جامعة الاسكندرية

اللغات الشرقية

اليوم السابع بلس

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