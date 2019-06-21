تعيين 1963 شاب بالقطاع الخاص فى القليوبية بينهم 44 من ذوى الاحتياجات الخاصة

بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1963 معينا، منهم 44 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 4379 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 523 فرصة عمل تم اتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

وأجرت المديرية قياس مستوى مهارة 1682 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1453 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 11 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و44 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال مايو 2019.

وفى نفس السياق قال فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 111 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 21 مؤهلات عليا، و55 متوسطة، و10 فوق المتوسطة، و25 بدون مؤهل.

وأشار دسوقى، إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 15 ألفا و620 عاملا، وقد بلغ إجمالى ما تم صرف لرعاية هذه الفئة خلال مايو الماضى 311 ألفا و300 جنيه للمناسبات والأعياد والرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من زواج وولادة .

كما تم التفتيش على 782 منشأة فى مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 277 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، وتم إجراء التفتيش على 334 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التى حرر لها محاضر 149محضرًا.

وتابع مدير المديرية قائلا: "فى مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 22 منشأة وجاءت منشأة واحدة مستوفاة، وتم انذار 3 منشآت مخالفة لقانون العمل والطفل فى هذا المجال وتم تحرير 8 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 42 طفلا، كما تم عقد 9 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية ."

وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 151 شكوى، تم تسوية 12 منها وديا، وإحالة 65 للقضاء، وحفظ 5 شكاوى، ومازالت 69 شكوى تحت البحث والدراسة .