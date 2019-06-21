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تعليم القليوبية: 15 يوليو انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:36 م
تعليم القليوبية: 15 يوليو انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، منتصف يوليو المقبل، وحتى يوم 21 من نفس الشهر، على أن يجرى امتحان تكميلى فى نفس اليوم وبنفس الأزمنة لمن قبل عذرهم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه سيتم أداء الطلاب بالدور الثانى امتحان اللغة العربية الإثنين 15 يوليو، وامتحان العلوم والتربية الفنية  الثلاثاء الموافق 16 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية الأربعاء 17 يوليو، والهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 18 يوليو، والجبر والإحصاء والتربية الدينية السبن 20 يوليو، والدراسات الاجتماعية الأحد 21 يوليو. 

وأوضحت المديرية أن طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى تنطبق امتحانات الدور الثانى الخاصة بهم فى يوم الأحد 7 يوليو المقبل، وتنتهى السبت 13 من نفس الشهر.

واستطردت المديرية، أنه تقرر ايضا انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالمحافظة فى 27 يوليو المقبل، على أن يتم وضع مخطط تفصيلى بسير عملية الامتحانات للطلاب.

 

 

 

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تعليم القليوبية

امتحانات الدور الثانى

الشهادة الاعدادية بالقليوبية

الدبلومات الفنية بالقليوبية

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