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تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:47 ص
تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام شارع جامعة الدول - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا، بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبو العز، حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.

كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية، بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان، لرصد أى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.


تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول

كثافات مرورية بالطريق

نشر خدمات مرورية

اعمال انشاء مترو

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