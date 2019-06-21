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تعرف على نادى التربية الكنسية بالكاتدرائية بعد افتتاحه × 5 معلومات

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على نادى التربية الكنسية بالكاتدرائية بعد افتتاحه × 5 معلومات نادى التربية الكنسية
سارة علام

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افتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأربعاء الماضى، بعد عظته الأسبوعية، تجديدات نادى التربية الكنسية بالكاتدرائية.

فى التقرير التالى تعرف على النادى الذى أعاد البابا تواضروس تجديده:

1- نادى التربية الكنسية بالأنبا رويس هو مجموعة ملاعب تقع داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتضم ملاعب كرة قدم وكرة سلة وتنس وتنس طاولة وغيرها من الأنشطة الرياضية.

2- بدأ التفكير بإنشاء نادى كبير بالمنطقة لأبناء التربية الكنسية حوالى عام 1956 أو 1957 م، وفعلاً بدأ أمناء الخدمة بمدارس الأحد الاتصال بالمسئولين بالإكليريكية للانتفاع بقطعة الأرض خلف هذا المبنى لِتُسْتَعْمَل كنادٍ لأبناء مدارس الأحد من أطفال وفتيان وشبان.

3- عمل شباب الكنيسة آنذاك على تكوين معسكر لإصلاح الأرض التى ستنشأ نادي؛ لأنها عبارة عن مقابر مردومة بالتراب ومملوءة بالحشيش والشوك، وتم ردم هذه المقابر بالدسم الأبيض وتسويتها، وإعدادها لملعب كرة قدم وملعب آخر يُضاء بالأنوار والكشافات الكهربائية ليكون ملعب كرة طائرة، وفعلاً بدأ هذا النادى بنشاط تحت إشراف خدام الرعيل الأول بمدارس التربية الكنسية.

4- وبعد جلوس البابا تواضروس على كرسى البطريرك عام 1971م، أصبحت المبانى الملحقة بالنادى مقر للبطريركية، فأعطى قداسة البابا مدارس التربية الكنسية الأرض خلف الكلية الإكليريكية لتصبح مقرا للنادى الحالى.

5- منذ عامين رأى البابا تواضروس ضرورة تجديد نادى التربية الكنسية بعد تهالك ملاعبه، فأسند المهمة لمكتب المشروعات الباباوية وتم افتتاحه مساء أمس.


نادى التربية الكنسية

البابا تواضروس

الكاتدرائية

نادى التربية الكنسية بالكاتدرائية

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