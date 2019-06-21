تعرف على أسعار النفط بعد انسحاب ترامب من ضربات انتقامية على إيران

كتبت -مروة الغول

قلص سعر خام برنت، من أكبرزيادة أسبوعية له في أربعة أشهر بعد أن انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الضربات الانتقامية على إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وألغت العقود الآجلة مكاسبها في لندن، يوم الجمعةـ بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن ضربة عسكرية ضد إيران ليلة الخميس ، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 3.9٪ لهذا الأسبوع وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج .

قال ترامب في وقت سابق يوم الخميس إنه كان من الصعب تصديق أن سقوط الطائرة بدون طيار في الخليج العربى كان مقصودًا ، مما يشير إلى أن الشخص "المفاجئ والغبي" قد يكون مسؤولاً، حيث يأتى تصاعد العداء في المنطقة مؤخرًا بضربة صاروخية شنها المتمردون اليمنيون على المملكة العربية السعودية والهجوم على دبابتين بالقرب من مضيق هرمز، الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران وذلك.

في حين ارتفع النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط ، أدت الحرب التجارية الأمريكية - الصينية الراسخة إلى إضعاف توقعات الطلب وضغطها على الأسعار خلال الشهرين الماضيين، ومن المقرر أن تستأنف واشنطن وبكين المحادثات الأسبوع المقبل ، مما يعطي بصيصًا من الأمل للاقتصاد العالمي.

قال ضابط عسكري إيراني إن الطائرة بدون طيار أسقطت لإرسال "رسالة واضحة" إلى البيت الأبيض ، وفقًا لقصة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية يوم الخميس.

وقال فاندانا هاري ، مؤسس Vanda Insights في سنغافورة: "بالنظر إلى التصعيد الذي حدث هذا الأسبوع في هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، سوف يتردد التجار في الذهاب إلى عطلة نهاية الأسبوع ". "إذا بدا أن الموقف قد تدهور طوال اليوم ، فتوقع تكديس المزيد من الطول".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وصف ترامب الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان بأنه قضية ثانوية، حتى عندما أصدر البنتاجون صوراً قال إنها عززت الاتهامات بأن طهران كانت وراء الهجوم. وألقت السعودية باللوم في الهجوم على إيران التي نفت تورطها في الحادث.