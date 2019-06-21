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تركيا: لا يمكن لأمريكا استبعاد أنقرة من برنامج "إف 35" بشكل أحادى

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:42 ص
تركيا: لا يمكن لأمريكا استبعاد أنقرة من برنامج "إف 35" بشكل أحادى طائرت إف 35 - أرشيفية
رويترز

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قال إسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف-35" بشكل أحادى، لأن اتفاقية الشراكة لا تسمح بذلك.

وقال دمير، للصحفيين، "لا يمكن لبلد بمفرده أن يقول إنه لا يريدك ثم يستبعدك من البرنامج"، وأضاف "هذا ليس جزءا من الاتفاقية، هذا ليس أمرا يمكنك أن تقول ’أنا استبعدك’ منه، مشروع إف-35، هو شراكة ولا يوجد فى الاتفاقية ما يشير إلى أنها تسمح بالاستبعاد أحادى الجانب لأى بلد".

وتختلف واشنطن وأنقرة منذ شهور بسبب عزم تركيا شراء أنظمة الدفاع الصاروخى الروسية إس-400، وتقول الولايات المتحدة إن تلك الأنظمة لا تتلاءم مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسى وقد تعرض مقاتلات إف-35 للخطر، وتساهم تركيا فى بناء هذه المقاتلات وتخطط لشرائها.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة وأثار هذا الاحتمال قلق المستثمرين وساهم فى موجة بيع لليرة التركية هذا العام، فيما قال دمير، إن العقوبات قد يكون لها أثر قصير الأمد على صناعة الدفاع التركية.

 


طائرات اف 35

وزارة الدفاع التركية

وزارة الدفاع الامريكية

صواريخ اس 400

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