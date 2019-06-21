ترامب يبحث فى اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى التهديد الإيرانى فى المنطقة

كتب أيمن رمضان _ وكالات

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التهديد الإيراني في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب، تحدث اليوم الجمعة مع ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار فى الشرق الأوسط وفى سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران فى زيادة أسعار الخام.

وقال هوجان جيدلى المتحدث باسم البيت الأبيض، فى بيان "ناقش الزعيمان الدور الحيوى للسعودية فى ضمان الاستقرار فى الشرق الأوسط وفى سوق النفط العالمية، كما ناقشا أيضا التهديد الذى يشكله السلوك التصعيدى الذى ينتهجه النظام الإيراني".