سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 07:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ترامب يبحث فى اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى التهديد الإيرانى فى المنطقة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:33 م
ترامب يبحث فى اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى التهديد الإيرانى فى المنطقة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب أيمن رمضان _ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التهديد الإيراني في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب، تحدث اليوم الجمعة مع ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار فى الشرق الأوسط وفى سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران فى زيادة أسعار الخام.

وقال هوجان جيدلى المتحدث باسم البيت الأبيض، فى بيان "ناقش الزعيمان الدور الحيوى للسعودية فى ضمان الاستقرار فى الشرق الأوسط وفى سوق النفط العالمية، كما ناقشا أيضا التهديد الذى يشكله السلوك التصعيدى الذى ينتهجه النظام الإيراني".

 

 


البيت الابيض

ايران

امريكا

ترامب

محمد بن سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة