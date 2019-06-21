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ترامب: أوقفت توجيه ضربة جوية لإيران لقلقى إزاء سقوط ضحايا

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:02 م
ترامب: أوقفت توجيه ضربة جوية لإيران لقلقى إزاء سقوط ضحايا ترامب
واشنطن /أ ش أ/

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه تراجع عن توجيه ضربة جوية لإيران؛ لقلقه إزاء احتمال سقوط ضحايا.

 

وأضاف ترامب ، فى تغريده على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية مقتطفات منها: "أنه تم حشد الجيش أمس من أجل الانتقام، إلا أنه قام بإيقاف توجيه ضربة عسكرية لإيران قبل التنفيذ بعشر دقائق لقلقه من سقوط ضحايا جراء هذا الأمر".

 

يذكر أن التليفزيون الإيرانى أعلن أمس أن الدفاع الجوى للحرس الثورى الإيرانى أسقط طائرة أمريكية بدون طيار كانت قد اخترقت الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأمريكى إن إيران أسقطت الطائرة "بلا مبرر"، مشيرا إلى أن الطائرة هى طائرة استطلاع وكانت تحلق فى الأجواء الدولية.

 


ترامب

دونالد ترامب

امريكا

ايران

الحرس الثورى

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