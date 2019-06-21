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تراجع مؤشر نيكى بختام التعاملات لترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:50 ص
تراجع مؤشر نيكى بختام التعاملات لترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين بورصة طوكيو - أرشيفية
طوكيو – رويترز

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أغلق المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، منخفضا اليوم الجمعة، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون مؤشرات من محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما لقت أسهم شركات النفط والتعدين طلبا فى ظل تنامى المخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.
 
وهبط المؤشر نيكى 1% ليغلق عند 21258.64 نقطة، وزاد المؤشر القياسى 0.7 % فى الأسبوع وسجل ثالث مكسب أسبوعى بفضل آمال بأن البنك المركزى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.
 
ويتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين فى اليابان الأسبوع القادم، مع آمال بأن يضعا المفاوضات مجددا على مسار خفض تصعيد الحرب التجارية.
 
وقال ترامب إنه سيقرر ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار بعد الاجتماع.
 
فى غضون ذلك، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية فى منطقة الخليج.
 
وتسببت القفزة الناجمة عن ذلك فى أسعار النفط بتحفيز المستثمرين على شراء أسهم شركات التعدين والنفط.
 
وقفزت أسهم إنبكس كورب وجابان بتروليوم إكسبلوريشن 4.4 % و3.7 % على الترتيب، بينما صعد سهم إدميتسو كوسان 2.4 %.
 
وتراجع القطاع المالى بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.
 
ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 0.7 % وتراجع سهم إم.إس آند إيه.دى للتأمين 1.2 %.
 
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1545.90 نقطة. وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1458 إلى 619.
 
 

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المحادثات التجارية

بورصة طوكيو

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