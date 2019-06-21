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تحرير 951 مخالفة مرورية متنوعه بالطرق الرئيسية لمحافظة القليوبية

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:46 م
تحرير 951 مخالفة مرورية متنوعه بالطرق الرئيسية لمحافظة القليوبية حمله مرورية " أرشيفية"
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرورالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير951 مخالفة مرورية.
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مديرأمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير951مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 63 مخالفة إنتظار خاطئ ، و90حالة تصالح فورى، وسحب22دراجة نارية وحجز 1دراجة ،وتحصيل مبلغ 13500 جنيه.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب14 رخصة، و8 حالات تصالح وتحصيل2600جنيه غرامة.
 
 

مخالفات مروريه

طرق سريعة

سحب رخصة

مديرية امن القليوبيه

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