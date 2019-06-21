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تحرير 690 مخالفة مرورية وتمشيط 3 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:50 ص
تحرير 690 مخالفة مرورية وتمشيط 3 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها، وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية، وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

 أسفرت الحملات عن تحرير 690 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 11 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و15 قرار تعد على منافع الرى، و15 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن  فحص 3 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 7 أشخاص، وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص17  شقة مفروشة، و25 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 


حملات امنية

مخالفات

فحص

الظهير الصحراوي

المنوفية

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