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تحرير 339 مخالفة تعدى وإشغال طريق وإزالة 30 طن قمامة بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:50 ص
تحرير 339 مخالفة تعدى وإشغال طريق وإزالة 30 طن قمامة بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، شن الحملات الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوراع، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة سير المواطنين، بمدينة 6 أكتوبر.

وأسفرت حملة شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن تحرير 339 مخالفة، متنوعة، خاصة بالمقاهى والكافتريات، والباعة الجائلين، وإزالة 30 طن قمامة.

كما حرر ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، 143 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة أكتوبر التحقيق.

 


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