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تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..وسوق دبى يربح 3 مليارات درهم

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:00 م
تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..وسوق دبى يربح 3 مليارات درهم بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ربحت بورصة دبى نحو 3 مليارات درهم، وصعدت بورصة البحرين بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، فيما تراجعت بورصتى الكويت والسعودية.
 

بورصة دبى

أنهى المؤشر العام لسوق دبى المالى، تعاملات الأسبوع المنتهى بنسبة 0.98% رابحاً 25.8 نقطة ليغلق عند مستوى 2658.8 نقطة، وربحت القيمة السوقية نحو 2.96 مليار درهم، لتصل إلى 352.81 مليار درهم 
 
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4%، تلاه قطاع العقارات 1.32%، ثم قطاع البنوك 0.64%، وقطاع الاستثمار 0.21%.
 
وضمت قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبى سهم الإمارات دبى الوطنى 1.75%، وبنك دبى الإسلامى 1.78%، وأرابتك القابضة 4.46%، كذلك ربحت أسهم مثل إعمار للتطوير 3.3 %، و"دو" بنسبة 2.2%، ودار التكافل بنسبة 3.5%.

بورصة أبو ظبى 

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبى للأوراق المالية بنسبة 1.6% رابحاً 81.03 نقطة ليغلق عند مستوى 72 نقطة، وربحت القيمة السوقية 9.501 مليار درهم.
 
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.4% تلاه قطاع العقار بنسبة 3.8%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.5%.
 
 
وارتفع سهم أبو ظبى الأول بنسبة 0.8%، وأبو ظبى التجارى بنسبة 4.8%، وأبو ظبى الإسلامى بنسبة 2.6%، والدار العقارية بنسبة 3.8%، واتصالات بنحو 2.5%.
 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.42% رابحاً 6.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.97 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والاستثمار والخدمات.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 39.31 مليون سهم بقيمة 10.76 مليون دينار من خلال تنفيذ 602 صفقة الأسبوع المنتهى.
 
وارتفعت ببورصة البحرين قطاع البنوك بنسبة نمو 0.4% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم استيراد الاستثمارية بنسبة 3.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.8% مدفوعاً بصعود سهم ناس بنسبة 6.37%، زين البحرين بنسبة 6.10%، ترافكو بنسبة 1.64%، تيرمينالز البحرين بنسبة 1.14%.

 

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال الأسبوع المنتهى، وخسر رأس المال السوقى نحو 42 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.11 مليار دينار.
 
وتراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.20% خاسراً 57.60 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.36 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسراً 28.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5817.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 15.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6367 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 159.14 مليون سهم بقيمة 657.79 مليون دينار، من خلال تنفيذ 28.26 ألف صفقة.

 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 8869.70 نقطة.
 
وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الخميس، تمديد فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، إلى 20 دقيقة؛ تمهيداً لبدء المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسى راسل؛ للأسواق الناشئة. 
 

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