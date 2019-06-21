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"تأمين صحى سوهاج" :استقبلنا 9 حالات من مرضى تصلب الأعصاب بمستشفى الهلال

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:21 م
"تأمين صحى سوهاج" :استقبلنا 9 حالات من مرضى تصلب الأعصاب بمستشفى الهلال مستشفى - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قال الدكتور محمد عبد الخالق ، مدير فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج ، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحى  ، استقبلت  لأول مرة  9 حالات من مرضى تصلب الأعصاب المتناثر وذلك بعد افتتاح القسم داخل المستشفى وذلك لرفع المعاناة  عن المرضى الذين كانوا يحصلون على العلاج من محافظة أسيوط.
 
وأضاف مدير فرع هيئة التأمين الصحى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم علاج حتى الآن حالتين لصالح مرضى التأمين الصحى وذلك بعد موافقة الدكتورة سهير عبد الحميد  ،مدير هيئة التأمين الصحى  ، على إنشاء وتشكيل لجنة لعلاج وتشخيص مرض تصلب الأعصاب المتناثر فى محافظة سوهاج .
 
 

سوهاج

التامين الصحى

مستشفى الهلال

تصلب الاعصاب

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