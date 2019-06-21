بدء حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بأسيوط .. تعرف على أماكنها (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي

انهت مديرية الطب البيطري بأسيوط، استعداداتها لبدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بجمع قري ومراكز المحافظة، التى ستبدأ اعتبارا من غدا السبت حتى 9 يوليو المقبل.

وقال الدكتورخالد حسن محمد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنه تم تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابته بكل قرية، تحت إشراف الدكتورشوقي مجدى طوبيا مدير إدارة الوقاية، ويتم توزيع باقي اعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغيرذات الثلاث شهور، التي لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة اولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذي يؤثرعلى العجول الصغيرة، ويسجل ذلك في بطاقة التحصين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل؛ مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل4 أشهر للوقاية.



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط



برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط