سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بأسيوط .. تعرف على أماكنها (صور)

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:25 م
بدء حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بأسيوط .. تعرف على أماكنها (صور) تحصين الماشية " أرشيفية"
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انهت مديرية الطب البيطري بأسيوط، استعداداتها لبدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بجمع قري ومراكز المحافظة، التى ستبدأ اعتبارا من غدا السبت حتى 9 يوليو المقبل.

وقال الدكتورخالد حسن محمد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنه تم تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابته بكل قرية، تحت إشراف الدكتورشوقي مجدى طوبيا مدير إدارة الوقاية، ويتم توزيع باقي اعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغيرذات الثلاث شهور، التي لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة اولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذي يؤثرعلى العجول الصغيرة، ويسجل ذلك في بطاقة التحصين.

وأوضح  مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل؛ مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل4 أشهر للوقاية.

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (1)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (2)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (3)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (4)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (5)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (6)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (7)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (8)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (9)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (10)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 

 

برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط (11)
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط 
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط
برنامج التحصين ضد الحمي القلاعية باسيوط

 


اسيوط

الطب البيطري

بيطري اسيوط

الحمي القلاعية

الحمي الوادي المتصدع

المواشي

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة