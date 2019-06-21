بالصور .. إقبال على مراكز الشباب بالإسكندرية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وزيمبابوى

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مراكز الشباب بالإسكندرية إقبالا كبيرا من الأهلى لمشاهدة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومباراة المنتتخب أمام زيمبابوى.

وقد تزينت مراكز الشباب بالأعلام وبرسومات ومجسمات لتميمة كأس الأمم الأفريقية، كما تم تجهيز شاشات كبرى وقاعات وساحات لاستقبال المشاهدين لمتابعة البطولة بالمجان، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطه الفنية والرياضية للشباب من جميع المراحل السنيه تزامنا مع افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة.

من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، أنه تم وضع شاشات عرض عملاقة ب 6 مراكز وهى (الناصرية سموحة الانفوشى الشلالات برج العرب المعمورة) لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية وفتحها للجمهور مجانا إلى جانب الاحتفالات والعروض فنية والمسابقات والألعاب المتنوعة داخل المراكز.

وأشارت إلى أنه فى سابقة جديدة بمديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتم تقديم الطفل الفرعونى من براعم المديرية (توت التميمة) ليجوب مراكز الشباب تعبيرا عن الفرحة باستقبال البطولة.

وأكدت وكيل الوزارة على حرص مراكز الشباب على تعليق اللافتات ترحيبا بالبطولة وترفع أعلام مصر والدول المشاركة بمجموعة الإسكندرية كما توزيع أعلام مصر لتشجيع المتتخب المصرى داخل مراكز الشباب.











