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بالأرقام..حجم استثمارات ومشروعات تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 ص
بالأرقام..حجم استثمارات ومشروعات تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات حاوية لنقل النفط
كتبت -مروة الغول

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تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ مشروعات التطوير لصناعتى التكرير والبتروكيماويات، والتي تعد من أهم المشروعات في الوقت الحالي، وذلك لما تهدف إليه من زيادة حجم إنتاج مصر من  المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وفيما يلي أهم الارقام عن تنفيذ تلك المشروعات والتي كانت كالتالي ..
 
1- تنفيذ 5 مشروعات كتوسعات جديدة في معامل التكرير.
 

2-بلغ إجمالى استثمارات مشروعات التوسعات في معامل التكرير  4.6 مليار دولار.

 
 3-جارى تنفيذ 6 مشروعات لمعامل التكرير باستثمارات 7 مليار دولار خلال 4 سنوات.
 

4- تسهم مشروعات التكرير الجديدة  في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية  لحوالى  41 مليون طن سنوياً.

 
5-تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات 4 مليار دولار .
 

6-ساهمت مجمعات البتروكيماويات في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية.

 
7-جارى تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات  1.5 مليار دولار.
 

8-دراسة لإنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات 8.5 مليار دولار .


مصر

الاستثمار

معامل التكرير

البتروكيماويات

البنزين

المنتحات البترولية

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