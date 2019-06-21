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باكستان تحارب العنف ضد المرأة بإنشاء 1016 محكمة والإدلاء بالشهادات فى سرية

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:00 ص
باكستان تحارب العنف ضد المرأة بإنشاء 1016 محكمة والإدلاء بالشهادات فى سرية مظاهرات النساء فى باكستان
كتب بلال رمضان

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أعلن أحد كبار القضاة أن باكستان سوف تنشئ أكثر من 1016 محكمة مكرسة للتصدى للعنف ضد المرأة فى البلاد.

قدم رئيس القضاة آصف سعيد خوسا، خططًا مفصلة للمحاكم الخاصة فى كل مقاطعة فى باكستان للتعامل بشكل خاص مع قضايا العنف ضد المرأة فى البلاد. وقال القاضى إن هذه المحاكم الجديدة سيكون لها "جو مختلف" حيث يمكن للضحايا التحدث "دون خوف"، ما يعنى أنه سيتم النظر فى قضايا العنف المنزلى بشكل منفصل حتى يتسنى للضحايا الإدلاء بشهاداتهم بسرية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال عاصف سعيد خوسا فى بيان بثه التلفزيون يوم الأربعاء "سيتم إنشاء 1016 محكمة للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى جميع أنحاء باكستان. سيكون لكل مقاطعة محكمة خاصة واحدة".

لفت عدد من القضايا البارزة فى السنوات الأخيرة الانتباه إلى العنف ضد النساء والفتيات فى الدولة الواقعة فى جنوب آسيا، مما دفع الناشطين والسياسيين إلى إطلاق حملة لمعالجة هذه القضية.

وذكر موقع "سى إن إن" أن إحدى المنظمات ذكرت فى تقريرها العالمى لعام 2019 أن "العنف ضد النساء والفتيات - بما فى ذلك الاغتصاب وما يسمى بجرائم الشرف والعنف المنزلى والزواج القسرى - لا يزال يمثل مشكلة خطيرة" فى باكستان.

كما أشارت إلى منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أفادت أن ما لا يقل عن 845 حادث عنف جنسى ضد المرأة فى حدث عام 2018، رغم أن مجموعات المراقبة حذرت من أن العديد من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها.

فى تقرير 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، احتلت باكستان المرتبة 148 من بين 149 دولة حول التباين بين الجنسين.

 

 


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باكستان

محاكم العنف ضد المرأة

عنف جنسى

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