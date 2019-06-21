انطلاق قوافل تأمين كأس الأمم الأفريقية بـ5 مواقع بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

انطلقت اليوم قوافل لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية بمختلف الاستادات ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بناء على تعليمات الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بوزارة الصحة، وبتوجيهات الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وانطلقت قوافل التأمين بمحافظة المنوفية اليوم بقيادة الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارىء بالمديرية، نيابة عن وكيل الوزارة والدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل بالمنوفية، والدكتور محمود رمضان، مسئول الإمداد الدوائى، ورأفت على المسئول المالى والادارى، والدكتور محمد خيرى مسئول المستلزمات، وشعبان حجازى مسئول الموقع والعيادات وبمشاركة أطباء متخصصين وصيادلة وتمريض وذلك بـ5 مواقع، وهى سبك الأحد، والقناطرين، وشطانوف، ودروة وسبك الأحد، وتستمر حتى الانتهاء من فعاليات البطولة.