انخفاض السندات الدولارية للشرق الأوسط بفعل تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

لندن – رويترز

تتعرض الديون المُقومة بالدولار، الصادرة عن حكومات فى الشرق الأوسط لضغوطـ، اليوم الجمعة فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع إصدار سندات سعودية يُستحق فى 2047 ما يزيد عن سنت للدولار إلى 103.02 سنت، مسجلا أكبر هبوط يومى منذ أوائل مايو وفقا لبيانات تريدويب.

وهبطت سندات صادرة عن سلطنة عمان تُستحق فى 2048 بمقدار 0.8 سنت بينما نزل إصدار سندات بحرينية مُستحق فى 2044 بمقدار 0.5 سنت وفقا لبيانات رفينيتيف.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران اليوم الجمعة ردا على إسقاط طائرة مراقبة مسيرة أمريكية، لكنه تراجع عن قراره فى اللحظة الأخيرة.

وأبلغ مسؤولون إيرانيون رويترز أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر سلطنة عمان أثناء الليل تحذر من هجوم أمريكى وشيك.