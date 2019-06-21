سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض السندات الدولارية للشرق الأوسط بفعل تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:51 م
انخفاض السندات الدولارية للشرق الأوسط بفعل تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران دولار
لندن – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعرض الديون المُقومة بالدولار، الصادرة عن حكومات فى الشرق الأوسط لضغوطـ، اليوم الجمعة فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
 
وتراجع إصدار سندات سعودية يُستحق فى 2047 ما يزيد عن سنت للدولار إلى 103.02 سنت، مسجلا أكبر هبوط يومى منذ أوائل مايو وفقا لبيانات تريدويب.
 
وهبطت سندات صادرة عن سلطنة عمان تُستحق فى 2048 بمقدار 0.8 سنت بينما نزل إصدار سندات بحرينية مُستحق فى 2044 بمقدار 0.5 سنت وفقا لبيانات رفينيتيف.
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران اليوم الجمعة ردا على إسقاط طائرة مراقبة مسيرة أمريكية، لكنه تراجع عن قراره فى اللحظة الأخيرة.
 
وأبلغ مسؤولون إيرانيون رويترز أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر سلطنة عمان أثناء الليل تحذر من هجوم أمريكى وشيك.
 

السندات الدولارية

الديون

امريكا

ايران

الشرق الاوسط

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركات طيران عالمية توقف رحلاتها الجوية فوق أجزاء من إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:58 ص

إيران وأمريكا على شفا الحرب.. ترامب يبعث رسالة لطهران عبر سلطنة عمان داعيا للحوار وخامنئى يرفض.. نظام إيران يستغل الظروف الداخلية الأمريكية ويعتمد سياسة التصعيد.. مخاوف من رد فعل واشنطن.. ومحللون: الضربة قادمة

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:34 ص

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الثانية عشرة..الكونجرس الأمريكى يعقد جلسة استماع لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية..إيران ترد على رسالة أمريكا برفض الحوار..هندوراس تنشر قوات من الجيش مع تصاعد الاضطرابات

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 م

إيران تبلغ السفير السويسرى تحميل أمريكا عواقب أى هجوم ضدها

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة