سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 04:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انتعاش مبيعات الأعلام المصرية الصينية والسعر يبدأ بـ 2.5 إلى 20 جنيها

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص
انتعاش مبيعات الأعلام المصرية الصينية والسعر يبدأ بـ 2.5 إلى 20 جنيها علم مصر-أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف أحمد أبو جبل، رئيس شعبة لعب الأطفال، والأدوات المكتبية فى غرفة القاهرة التجارية، انتشار الأعلام المصرية المصنعنة فى الصين، لافتا إلى ارتفاع كبير فى استيراد الأعلام من الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر.
 
وأضاف أبو جبل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع مستوردى الأعلام، ضاعفوا الكميات استعدادا لهذا الحدث، وفى ظل ارتفاع كبير فى الطلب على العلم المصرى، ليس فى القاهرة فقط، لكن فى كافة المحافظات.
 
وأشار رئيس شعبة لعب الأطفال، إلى أن متوسط سعر العلم المصرى المستورد من الصين، يبدأ من 2.5 جنيه، ويصل أعلى سعر له 20 جنيها، بخلاف العلم المصنع فى مصر، والذى يشهد ارتفاع طفيف فى سعره قياسا على أسعار الاستيراد.
 
وعلى جانب أخر، قال علاء عادل عضو الغرفة التجارية، وأحد مستوردى الأعلام المصرية المصنعة فى الصين، إنه رفع حجم استيراده من الأعلام من 150 إلى أكثر من 1000 كرتونة، لافتا إلى أن جميع مستوردى الأعلام والتيشيرتات رفعوا نسب الاستيراد خلال الشهور الماضية للتجهيز للبطولة.
 
وأضاف عادل لـ "اليوم السابع"، أن سعر العلم المستورد، بعد إضافة الجمارك وكافة مصاريف الشحن وغيره من التكاليف، نجد أن سعره أرخص من العلم المصرى، والذى يبدأ سعره فى الجملة بـ 5 جنيهات، وهو ما يدفع للاتجاه نحو الاستيراد.
 
وذكر علاء، أن الصين تورد الأعلام ومنتجات أخرى تستخدم للتشجيع، إضافة إلى تيشيرتات المنتخبات بأسعار منافسة جدا، مقارنة بالتصنيع المحلى، لذلك تم اللجوء للاستيراد لتلبية احتياجات هذه المناسبة.
 
وبشأن التضييق الجمركى على استيراد الألعاب والأعلام، قال علاء عادل، إن المنتجات تدخل بعد دفع كافة المستحقات الجمركية عليها، طالما أن المصانع الموردة لها مسجلة فى هيئة الرقابة على الصادرات فلا تعانى عند ادخال الشحنات للموانئ المصرية.

الصين

الغرفة التجارية

علم مصر

الامم الافريقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة