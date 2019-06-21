انتعاش مبيعات الأعلام المصرية الصينية والسعر يبدأ بـ 2.5 إلى 20 جنيها

كتب – إسلام سعيد

كشف أحمد أبو جبل، رئيس شعبة لعب الأطفال، والأدوات المكتبية فى غرفة القاهرة التجارية، انتشار الأعلام المصرية المصنعنة فى الصين، لافتا إلى ارتفاع كبير فى استيراد الأعلام من الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر.

وأضاف أبو جبل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع مستوردى الأعلام، ضاعفوا الكميات استعدادا لهذا الحدث، وفى ظل ارتفاع كبير فى الطلب على العلم المصرى، ليس فى القاهرة فقط، لكن فى كافة المحافظات.

وأشار رئيس شعبة لعب الأطفال، إلى أن متوسط سعر العلم المصرى المستورد من الصين، يبدأ من 2.5 جنيه، ويصل أعلى سعر له 20 جنيها، بخلاف العلم المصنع فى مصر، والذى يشهد ارتفاع طفيف فى سعره قياسا على أسعار الاستيراد.

وعلى جانب أخر، قال علاء عادل عضو الغرفة التجارية، وأحد مستوردى الأعلام المصرية المصنعة فى الصين، إنه رفع حجم استيراده من الأعلام من 150 إلى أكثر من 1000 كرتونة، لافتا إلى أن جميع مستوردى الأعلام والتيشيرتات رفعوا نسب الاستيراد خلال الشهور الماضية للتجهيز للبطولة.

وأضاف عادل لـ "اليوم السابع"، أن سعر العلم المستورد، بعد إضافة الجمارك وكافة مصاريف الشحن وغيره من التكاليف، نجد أن سعره أرخص من العلم المصرى، والذى يبدأ سعره فى الجملة بـ 5 جنيهات، وهو ما يدفع للاتجاه نحو الاستيراد.

وذكر علاء، أن الصين تورد الأعلام ومنتجات أخرى تستخدم للتشجيع، إضافة إلى تيشيرتات المنتخبات بأسعار منافسة جدا، مقارنة بالتصنيع المحلى، لذلك تم اللجوء للاستيراد لتلبية احتياجات هذه المناسبة.

وبشأن التضييق الجمركى على استيراد الألعاب والأعلام، قال علاء عادل، إن المنتجات تدخل بعد دفع كافة المستحقات الجمركية عليها، طالما أن المصانع الموردة لها مسجلة فى هيئة الرقابة على الصادرات فلا تعانى عند ادخال الشحنات للموانئ المصرية.