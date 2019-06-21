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انتحار نجار مسلح شنقا على جذع شجرة بقرية فى الشرقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:06 م
انتحار نجار مسلح شنقا على جذع شجرة بقرية فى الشرقية انتحار - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تخلص نجار مسلح من حياته، اليوم، بالانتحار شنقا على جذع شجرة بالأراضى الزراعية، بقرية سنهوا مركز منيا القمح، وتم إخطار نيابة منيا القمح، للتحقيق، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي  اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا يفيد بلاغا بانتحار شخص يدعي" محمد ع م أ" 28 سنة نجار مسلح مقيم قرية سنهوا، دائرة المركز، حيث عثر على الجثة معلقة بحبل على جذع شجرة بالأرض الزراعية.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، حيث تبين من التحريات الأولية تخلصه من حياته لمعاناته من مرض نفسي، حيث أفاد والده أنه كان يتلقى العلاج لمعاناته من مرض نفسى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

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