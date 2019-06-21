اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

كتب محمد تهامى زكى

اتهمت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان، السلطات اليونانية، بالتستر على ما وصفتها بالمعاملة "القاسية"، للحمير فى جزيرة سانتورينى السياحية.

ووفقا لـRT، قالت المنظمة، إن السلطات منعتها من إظهار المعاملة السيئة للحمير فى الجزيرة السياحية البركانية الجميلة التى تجتذب ملايين السياح كل عام.

وتعد الحمير والبغال وسيلة تقليدية للتنقل فى الجزيرة، لكن "بيتا" تقول إن هذه الحيوانات تُجبر على حمل الزوار وأمتعتهم والصعود بهم فى تلال منحدرة رغم توفر عربات "التلفريك".

كما اتهمت المنظمة، السلطات المحلية بعرقلة حملتها التى سعت فيها إلى وضع صور على حافلات وسيارات أجرة تعرض صورة حمار منهك وإلى جواره عبارة "الحمير تعانى من أجل السياح، من فضلكم لا تركبوها".

وأوضحت بيتا أن نحو 100 من بين 2000 حمار وبغل تستخدم لنقل السياح فى الجزيرة.