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اليونان: تركيا قد تواجه عواقب بسبب التنقيب عن الغاز

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:43 م
اليونان: تركيا قد تواجه عواقب بسبب التنقيب عن الغاز اليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليونانى
رويترز

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قال رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس اليوم الجمعة إن تركيا قد تواجه عواقب من أوروبا إذا استمرت فى تحدى حق قبرص فى التنقيب عن الغاز.

 

وقال تسيبراس للصحفيين فى نهاية قمة الاتحاد الأوروبى "هناك تصاعد فى العدوان التركى وهو شيء لا نلاحظه فقط فى علاقات تركيا باليونان وقبرص ولكن أيضا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة ومع أوروبا".

 

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب ثانية أمس الخميس للبحث عن الغاز الطبيعى قبالة قبرص وهى خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.  وخلال قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أصدر الزعماء بيانا يقول إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب".


اليكسيس تسيبراس

اليونان

تركيا

قبرص

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