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اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:15 ص
اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة فصل الصيف - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يكون نصف الكرة الشمالى اليوم الجمعة، على موعد مع بداية الانقلاب الصيفى، والذى يبدأ كل عام 21 يونيو لبدء فصل الصيف، الذى يستمر قرابة الـ3 أشهر.
 

وطبقًا للحسابات يبدأ الانقلاب الصيفى اليوم الجمعة 21 يونيو، فبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان يوم 21 يونيو، وهو موعد الانقلاب الصيفى.
 

وفى 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، ويبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل فى السنة، وطبقًا للحسابات فيبدأ فصل الصيف اليوم الجمعة 21 يونيو وطوله 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة هذا العام إلى أن يحدث الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف.

 


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