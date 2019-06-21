الهيئة الزراعية: بيع فائض إنتاج الخيول لتوفير موارد للنهوض بمحطة الزهراء

أقامت محطة الزهراء للخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية، برئاسة الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الادارة المركزية للمحطة، مزادا علنيا لبيع الفائض من نتاج الخيول العربية، ضمن خطة محطة الزهراء للنهوض بإنتاج الخيول فى المحطة التاريخية، بإشراف الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول، إن موارد محطة الزهراء للخيول العربية تعتمد على بيع فائض الانتاج من الخيول، حيث يباع فيه ما استغنت عنه المحطة ببرنامج التربية، حيث تم عرض 42 خيلًا تشمل (31 ذكر و11 انثى) بيع منهم 28 ذكور و10 إناث بمبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه.

وأضافت إنه بالنسبة لأسعار بيع المزاد فهى أسعار السوق التى يتم البيع بها فعليا والشاهد على ذلك أن المزاد السابق لمحطة الزهراء تم رجو ع 12 من الخيل بسبب عدم وصولهم للسعر المطلوب.

وأوضحت أن محطة الزهراء قامت لأول مرة بعمل مزاد فى هذا الوقت من العام وعلى الأخص أن آخر مزاد كان فى آخر فبراير 2019، مشيرة إلى إنه من المقرر عمل 3 مزادات فى السنة لوجود فائض من الإنتاج للمحافظة على العدد المناسب بالمحطة، مؤكدة أن إدارة المحطة تسمح للمشاركين بالمزاد الحق فى مشاهدة الخيول، وتفتيشها قبل موعد المزاد، وهو ما يحدث يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية مساءً وذلك بمحطة الزهراء بشارع أحمد عصمت بعين شمس.