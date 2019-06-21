النيابة تأمر بضبط خادمة فلبينية سرقت مجوهرات من شقة الفنانة فيفى عبده

أمرت نيابة مصر القديمة، بسرعة ضبط وإحضار خادمة فلبينية، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة فيفي عبده، في شارع الشيشيني بكورنيش مصر القديمة.

واستمعت النيابة فى وقت سابق إلى أقوال الفنانة فيفي عبده ، التى سلمت لجهات التحقيق صورة من الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة، وأكدت أنها تعمل عندها منذ فترة قريبة واستولت على مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية تصل إلى 5 كيلو جرام، وأبلغت بمواصفاتها حتى يتم مطابقتها، والبحث عنها.

وكانت شقة فيفي عبده، تعرضت حادث سرقة، وتبين من المعاينة سرقة مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بها، واتهمت الفنانة خادمتها بسرقتها